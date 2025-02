Com ajuda do SCA, carro é recuperado em São Carlos

Ford KA foi restituído à proprietária - Crédito: Maycon Maximino

Um Ford KA, produto de furto ocorrido por volta das 3h desta terça-feira, 11, na região da Santa Casa, foi recuperado com a ajuda do São Carlos Agora.

O veículo estava em estado de abandono na rua Vereador Antonio Silva, no Jardim Zavaglia. A dona da moradia ao ver a publicação no site e ver o carro em frente a sua casa, entrou em contato com a proprietária do carro que foi até o endereço.

Segundo a vítima, levaram o som e um pneu que teria furado. O câmbio estaria danificado, bem como uma avaria na lataria. A Polícia Militar foi acionada e o caso levado até a CPJ para as deliberações de praxe.

