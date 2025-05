Com 23 anos de pena para cumprir, procurado por roubo é detido pela PM

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um foragido da Justiça, de 42 anos, foi detido por policiais militares nesta sexta-feira, 30, no cruzamento das ruas George Ptak com a Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, no Jardim São Paulo.

Com uma pena de 23 anos para cumprir, o acusado estava em atitude suspeita. Os PMs realizaram a abordagem e após pesquisa, constataram que teria contra ele um mandado de prisão em aberto.

Encaminhado à CPJ, após as formalidades de praxe, o acusado foi recolhido ao centro de triagem.

