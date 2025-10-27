(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Região de São Carlos

Acidentes com veículos provocaram 227 interrupções de energia na região de São Carlos até agosto

27 Out 2025 - 11h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Doblô atingiu em cheio um poste no centro, após ser atingido - Crédito: Maycon MaximinoDoblô atingiu em cheio um poste no centro, após ser atingido - Crédito: Maycon Maximino

Acidentes de trânsito com impactos sobre a rede elétrica, como colisões contra postes e rompimento de cabos aéreos, provocaram 227 ocorrências de falta de energia de longa duração para clientes da CPFL Paulista na região de São Carlos entre janeiro e agosto de 2025. O número reforça os alertas da concessionária sobre os riscos e transtornos decorrentes desse tipo de acidente para os próprios envolvidos e a população em geral.  

“Esses acidentes afetam não apenas os condutores envolvidos ou a concessionária. Quando a rede elétrica é danificada o impacto se estende à comunidade. Embora nossos times atuem rapidamente, isolando os circuitos comprometidos para limitar o número de clientes sem energia, as interrupções podem atingir serviços essenciais que exigem funcionamento contínuo, como hospitais e o abastecimento de água”, explica Clauber De Marchi Pazin, gerente de Operações da CPFL Paulista. 

Colisões contra postes: danos mais severos 

As colisões diretas contra postes estão entre os acidentes mais críticos, pois geralmente resultam em manutenção demorada ou complexa. Uma mesma ocorrência pode inclusive ocasionar danos em mais de um poste, exigindo a troca das estruturas e a reconstrução de um trecho maior da rede.  

Leia Também

Chácara fica sem energia após furto de fios e bobinas de transformador em São Carlos
Prejuízo e transtornos 09h47 - 27 Out 2025

Chácara fica sem energia após furto de fios e bobinas de transformador em São Carlos

Homem registra ocorrência após ser agredido pela companheira
Água Vermelha 09h43 - 27 Out 2025

Homem registra ocorrência após ser agredido pela companheira

Polícia captura procurado em casa abandonada em São Carlos
Segurança09h40 - 27 Out 2025

Polícia captura procurado em casa abandonada em São Carlos

Motorista escapa da morte após acidente na SP-326
Matão06h01 - 27 Out 2025

Motorista escapa da morte após acidente na SP-326

Incêndio atinge galpão da Prefeitura na região do CDHU
Segurança05h45 - 27 Out 2025

Incêndio atinge galpão da Prefeitura na região do CDHU

Últimas Notícias