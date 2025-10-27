Acidentes com veículos provocaram 227 interrupções de energia na região de São Carlos até agosto

Doblô atingiu em cheio um poste no centro, após ser atingido - Crédito: Maycon Maximino

Acidentes de trânsito com impactos sobre a rede elétrica, como colisões contra postes e rompimento de cabos aéreos, provocaram 227 ocorrências de falta de energia de longa duração para clientes da CPFL Paulista na região de São Carlos entre janeiro e agosto de 2025. O número reforça os alertas da concessionária sobre os riscos e transtornos decorrentes desse tipo de acidente para os próprios envolvidos e a população em geral.

“Esses acidentes afetam não apenas os condutores envolvidos ou a concessionária. Quando a rede elétrica é danificada o impacto se estende à comunidade. Embora nossos times atuem rapidamente, isolando os circuitos comprometidos para limitar o número de clientes sem energia, as interrupções podem atingir serviços essenciais que exigem funcionamento contínuo, como hospitais e o abastecimento de água”, explica Clauber De Marchi Pazin, gerente de Operações da CPFL Paulista.

Colisões contra postes: danos mais severos

As colisões diretas contra postes estão entre os acidentes mais críticos, pois geralmente resultam em manutenção demorada ou complexa. Uma mesma ocorrência pode inclusive ocasionar danos em mais de um poste, exigindo a troca das estruturas e a reconstrução de um trecho maior da rede.

