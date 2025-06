Colisão traseira termina em capotamento na Washington Luís

Na manhã desta segunda-feira (30), um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão causou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 201, no município de Itirapina (SP). A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, com bloqueio total da pista norte por mais de uma hora.

De acordo com a Artesp, o acidente ocorreu por volta das 8h03, quando um veículo VW Nivus trafegava pela faixa da esquerda e colidiu na traseira de um caminhão Volvo que saía lentamente do pátio de um posto. Com o impacto, o automóvel rodou na pista, invadiu a faixa ao lado e capotou.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista do caminhão saiu ileso. Já o condutor do Nivus sofreu ferimentos moderados e foi socorrido no local. O caminhão transportava 5 toneladas de embalagens plásticas.

Leia Também