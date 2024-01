Colisão traseira envolve dois veículos na SP-310

SIGA O SCA NO

Corsa envolvido no acidente se imobilizou na faixa esquerda da pista de rolamento - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolveu dois veículos na rodovia Washington Luís (SP-310) na tarde desta segunda-feira, 29, no km 231 – sentido interior/capital. Chovia no momento do acidente.

Por motivos ignorados, o motorista de uma van perdeu o controle e acertou a traseira de um Corsa. Ninguém ficou ferido e os dois veículos tiveram danos materiais. A unidade resgate da concessionária que administra a rodovia atendeu a ocorrência. Os dois veículos ficaram imobilizados na faixa esquerda da pista de rolamento.

