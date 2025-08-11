Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos

Crédito: CCI Artesp

Na manhã desta segunda-feira (11), uma colisão traseira envolvendo uma van Citroën Jumper e um automóvel GM Spin foi registrada no km 238,2 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital.

De acordo com informações da concessionária Econoroeste, responsável pelo trecho, o acidente ocorreu por volta das 7h18, quando o condutor da van não percebeu a presença do automóvel à frente, colidindo em sua traseira. Os dois veículos ficaram imobilizados no acostamento após o impacto.

Cinco pessoas estavam nos veículos — quatro no automóvel e uma na van — e todas saíram ilesas. A Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Técnica e equipes da concessionária atenderam à ocorrência.

