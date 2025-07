Colisão traseira entre moto e carro é registrada na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (31), uma colisão traseira foi registrada no cruzamento da Avenida Capitão Luiz Brandão com a Rua Dr. Walter de Camargo Schultzer, no bairro Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela Avenida Capitão Luiz Brandão quando o condutor do carro tentou acessar a rua transversal. Neste momento, o motociclista acabou colidindo na traseira do automóvel.

Com o impacto, o jovem de 19 anos que pilotava a moto foi arremessado ao solo. Equipes do SAMU foram acionadas e estiveram no local com a motolância e uma viatura de suporte básico. No entanto, a vítima recusou atendimento médico.

