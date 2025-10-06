(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Segurança

Colisão traseira entre moto e carro deixa mulher ferida no Santa Felícia

06 Out 2025 - 08h15Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira, (6) uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada na Rua Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia.

De acordo com informações, devido ao intenso fluxo de veículos, a condutora da motocicleta, uma mulher de 42 anos, não conseguiu evitar a batida e acabou colidindo na traseira de um automóvel. Com o impacto, a motociclista quebrou o para-brisa traseiro do carro com a cabeça.

A vítima sofreu fraturas nos dois braços e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

