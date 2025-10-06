Colisão traseira entre moto e carro deixa mulher ferida no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino
Na manhã desta segunda-feira, (6) uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada na Rua Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia.
De acordo com informações, devido ao intenso fluxo de veículos, a condutora da motocicleta, uma mulher de 42 anos, não conseguiu evitar a batida e acabou colidindo na traseira de um automóvel. Com o impacto, a motociclista quebrou o para-brisa traseiro do carro com a cabeça.
A vítima sofreu fraturas nos dois braços e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino