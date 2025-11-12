(16) 99963-6036
Colisão traseira entre moto e caminhão deixa homem ferido na SP-310

Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um caminhão foi registrada na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 231, sentido interior-capital, na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com informações, o motociclista, de 30 anos, acabou colidindo na traseira do caminhão, que seguia à sua frente. O motorista do caminhão não percebeu o impacto e continuou viagem.

A vítima foi socorrida pela equipe da concessionária EcoNoroeste e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

O acidente ocorreu em um trecho de subida da rodovia. Segundo apurado, o caminhão reduziu a velocidade, e o motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão.

Últimas Notícias