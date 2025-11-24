(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Segurança

Colisão traseira entre carro e moto deixa passageira ferida no Centro

24 Nov 2025 - 08h05Por Da redação
Colisão traseira entre carro e moto deixa passageira ferida no Centro - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (24) uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 54 anos ferida. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Episcopal com a Rua Dr. Carlos Botelho, na região central de São Carlos.

Segundo informações, o semáforo do local estava em modo amarelo piscante devido a uma possível falha, o que teria contribuído para o acidente. Ambos os veículos trafegavam pela Dr. Carlos Botelho quando, por motivos a serem apurados, o carro colidiu na traseira da motocicleta.

Com o impacto, o motociclista e a passageira — um casal — foram ao solo. A mulher sofreu um ferimento na cabeça e precisou de atendimento médico.

A equipe da Motolância do SAMU, juntamente com uma viatura básica, prestou socorro às vítimas. A passageira foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. O condutor teve apenas ferimentos leves e acompanhou a esposa até o hospital.

