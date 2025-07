Colisão traseira entre caminhão e carro é registrado próximo à UFSCar

De acordo com informações, a colisão ocorreu devido ao intenso movimento no trecho e às obras que estão sendo executadas na rodovia. O caminhão não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do Fiat Mobi, provocando danos na lataria e a quebra do vidro traseiro do veículo.

Apesar do impacto, não houve vítimas, apenas danos materiais. Equipes da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local para sinalizar a via, prestar os primeiros atendimentos e organizar o fluxo de veículos.

Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e um Fiat Mobi foi registrada no final da manhã desta quinta-feira (24) na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 235, sentido interior-capital, nas proximidades da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).