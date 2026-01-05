Colisão traseira é registrada na rodovia Washington Luís

Crédito: SCA

Uma colisão traseira entre uma caminhonete Toyota Hilux e um Jeep Renegade foi registrada na manhã desta segunda-feira (5), na Rodovia Washington Luís, altura do km 235, no sentido interiorcapital.

Segundo informações apuradas, o acidente ocorreu em decorrência do tráfego intenso no trecho, quando a caminhonete acabou colidindo na traseira do Jeep.

Apesar do impacto, não houve registro de vítimas, sendo constatados apenas danos materiais. A concessionária responsável pela administração da rodovia foi acionada e realizou a sinalização do local. Em razão do acidente ter ocorrido na faixa da esquerda, houve a interdição parcial da via, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita.

Após a atuação do guincho da concessionária e a remoção dos veículos envolvidos, a rodovia foi totalmente liberada ao tráfego.

