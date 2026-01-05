(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Segurança

Colisão traseira é registrada na rodovia Washington Luís

05 Jan 2026 - 09h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão traseira é registrada na rodovia Washington Luís - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão traseira entre uma caminhonete Toyota Hilux e um Jeep Renegade foi registrada na manhã desta segunda-feira (5), na Rodovia Washington Luís, altura do km 235, no sentido interiorcapital.

Segundo informações apuradas, o acidente ocorreu em decorrência do tráfego intenso no trecho, quando a caminhonete acabou colidindo na traseira do Jeep.

Apesar do impacto, não houve registro de vítimas, sendo constatados apenas danos materiais. A concessionária responsável pela administração da rodovia foi acionada e realizou a sinalização do local. Em razão do acidente ter ocorrido na faixa da esquerda, houve a interdição parcial da via, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita.

Após a atuação do guincho da concessionária e a remoção dos veículos envolvidos, a rodovia foi totalmente liberada ao tráfego.

Leia Também

Mudas de árvores são furtadas de residência
Vila Elisabeth08h57 - 05 Jan 2026

Mudas de árvores são furtadas de residência

Desacordo em serviço de funilaria termina em agressão
Ibaté 08h55 - 05 Jan 2026

Desacordo em serviço de funilaria termina em agressão

Filho é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe
Jardim Zavaglia 08h50 - 05 Jan 2026

Filho é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe

Motociclista fica ferida após colisão com Fusca na Vila Marcelino
Segurança08h40 - 05 Jan 2026

Motociclista fica ferida após colisão com Fusca na Vila Marcelino

Motocicleta com chassi suprimido e peças furtadas é apreendida no Antenor Garcia
Segurança07h39 - 05 Jan 2026

Motocicleta com chassi suprimido e peças furtadas é apreendida no Antenor Garcia

Últimas Notícias