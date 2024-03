Colisão traseira deixa um ferido na rotatória do Cristo

Motorista sendo socorrido pelo Samu: com dores no peito, encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito marcou o início da tarde desta segunda-feira, 11, em São Carlos. Um homem de 33 anos ficou ferido.

Os envolvidos estavam pela Avenida Francisco Pereira Lopes, na Rotatória do Cristo e em um cruzamento onde há semáforo, o motorista de um Citroën C3 parou e o do Voyage, de 33 anos, que vinha logo atrás, por motivos ignorados, não conseguiu frear e ocorreu a colisão.

Com dores no peito, o motorista do Voyage recebeu atendimentos iniciais de socorristas de uma ambulância da Unimed que passava pelo local e em seguida pelo Samu. Com dores no peito, foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

