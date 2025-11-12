Colisão traseira deixa um ferido na rodovia Washington Luis

Uma colisão traseira envolvendo dois veículos foi registrada na manhã desta quarta-feira (12) pela rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 231, sentido capital–interior.

De acordo com informações apuradas, devido a obras na pista, o tráfego estava sendo desviado para apenas uma faixa, o que causava lentidão e um longo congestionamento. A condutora do veículo da frente reduziu a velocidade e parou com o pisca-alerta ligado, quando o motorista que vinha logo atrás não percebeu a parada a tempo e acabou colidindo na traseira.

Segundo o relato da condutora, ela chegou a visualizar pelo retrovisor que o outro carro vinha em alta velocidade e tentou tirar o veículo para o acostamento, mas não conseguiu evitar o impacto.

Com a força da batida, o condutor do veículo que atingiu a traseira sofreu dores no peito e precisou ser socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.A equipe da concessionária Ecovias Noroeste esteve no local para sinalizar a via e prestar apoio durante o atendimento.

