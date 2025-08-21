(16) 99963-6036
Castelo Branco

Colisão traseira deixa motociclista ferido

21 Ago 2025 - 12h45Por Da redação
Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro foi registrada no início da tarde desta quinta-feira (21), na Avenida Dr. Germano Fher Junior, no bairro Castelo Branco, em São Carlos.

Um motociclista de 41 anos ficou ferido, com possível fratura no tornozelo.

Segundo relato do condutor da moto, o motorista do veículo que seguia à frente teria freado bruscamente. Ele ainda tentou evitar o impacto, mas acabou colidindo na traseira do automóvel.

O homem foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

