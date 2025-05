Colisão traseira deixa motociclista ferido na Vila Monteiro

Compartilhar no facebook

Motociclista foi socorrido à UPA Vila Prado para atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira, envolvendo uma moto e um carro resultou em um motociclista de 21 anos ferido na tarde desta terça-feira, 27, na Vila Monteiro, em São Carlos.

Os envolvidos transitavam pela rua São Paulo e no cruzamento com a rua Belarmino Indalécio de Souza, o motociclista atingiu a traseira do veículo.

A vítima foi ao solo e com trauma em um dos punhos e escoriações pelo corpo, socorrido pelo SAMU à UPA Vila Prado para atendimento médico.

