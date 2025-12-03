(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão traseira deixa motociclista ferido na Marino da Costa Terra

03 Dez 2025 - 08h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão traseira deixa motociclista ferido na Marino da Costa Terra - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira foi registrada no início da manhã desta quarta-feira (3), na Rua Marino da Costa Terra, sentido Bairro Centro. Segundo informações, o motorista de um carro realizava uma conversão para acessar a antiga Fadisc e sinalizava a manobra, quando um motociclista que seguia atrás não percebeu o movimento e acabou colidindo na traseira do veículo, caindo ao solo.

A vítima, um jovem de 19 anos, recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa. Ele apresentava trauma na perna e escoriações pelo corpo.

Leia Também

Suspeito é detido após ser encontrado escondido no mato com materiais furtados de empresa em São Carlos
Segurança10h15 - 03 Dez 2025

Suspeito é detido após ser encontrado escondido no mato com materiais furtados de empresa em São Carlos

Motocicleta furtada é localizada em residência no Jardim Tangará
Segurança09h19 - 03 Dez 2025

Motocicleta furtada é localizada em residência no Jardim Tangará

Polícia captura homem procurado pela Justiça em condomínio de São Carlos
Segurança09h12 - 03 Dez 2025

Polícia captura homem procurado pela Justiça em condomínio de São Carlos

Mulher morre após 17 dias internada na Santa Casa
Segurança09h08 - 03 Dez 2025

Mulher morre após 17 dias internada na Santa Casa

Motociclista fica ferida após colisão em cruzamento com sinalização recém-alterada no Cidade Jardim
Segurança07h37 - 03 Dez 2025

Motociclista fica ferida após colisão em cruzamento com sinalização recém-alterada no Cidade Jardim

Últimas Notícias