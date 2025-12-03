Colisão traseira deixa motociclista ferido na Marino da Costa Terra

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira foi registrada no início da manhã desta quarta-feira (3), na Rua Marino da Costa Terra, sentido Bairro Centro. Segundo informações, o motorista de um carro realizava uma conversão para acessar a antiga Fadisc e sinalizava a manobra, quando um motociclista que seguia atrás não percebeu o movimento e acabou colidindo na traseira do veículo, caindo ao solo.

A vítima, um jovem de 19 anos, recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa. Ele apresentava trauma na perna e escoriações pelo corpo.

Leia Também