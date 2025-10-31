Colisão seguida de atropelamento causa congestionamento na Avenida Tancredo de Almeida Neves

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão seguida de atropelamento deixou uma motociclista ferida na tarde desta sexta-feira (31) na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no sentido ao rotatório do Cristo, em São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, um veículo Toyota Corolla reduziu a velocidade para realizar uma conversão à direita e acessar o estacionamento de um conjunto de comércios em frente ao Ministério Público. Nesse momento, uma motocicleta conduzida por uma mulher de 34 anos não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do automóvel.

Com o impacto, a motociclista caiu na pista e acabou sendo atropelada por um outro veículo, de cor cinza, que trafegava logo atrás. A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Durante o atendimento, o trânsito ficou interditado e apresentou grande congestionamento até a altura da Avenida Henrique Gregori, agravado pelo horário de pico. Uma segunda ambulância do SAMU, que retornava à Vila Prado, também parou no local para prestar apoio à ocorrência.

O fluxo de veículos permanece intenso na região, especialmente no sentido ao rotatório do Cristo, até a liberação completa da via.

Leia Também