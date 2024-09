Colisão no Jardim Paraíso deixa motorista ferido em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carros colidem no Jardim Paraíso e um motorista se feriu - Crédito: Maycon Maximino

Um motorista de 59 anos ficou ferido após uma colisão na manhã desta segunda-feira, 16, no Jardim Paraíso, em São Carlos.

A vítima dirigia seu Ônix pela rua Madre Saint Bernard e no cruzamento com a rua Dr. Serafim Vieira de Almeida, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e atingiu um Uno, que rodou na via.

Com o impacto, o motorista do Ônix sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

