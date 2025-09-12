Colisão no Jardim Nova Santa Paula deixa gestante ferida

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (12). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Eliza Gonzales Rabelo com a Rua Oscar de Sousa Geribelo.

No impacto, uma mulher de 38 anos, grávida de oito meses e passageira de um dos veículos, sofreu ferimentos. Ela foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, por precaução, devido ao estado delicado da gestação.

