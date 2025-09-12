(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Segurança

Colisão no Jardim Nova Santa Paula deixa gestante ferida

12 Set 2025 - 11h59Por Da redação
Colisão no Jardim Nova Santa Paula deixa gestante ferida - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada no bairro Jardim Nova Santa Paula, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (12). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Eliza Gonzales Rabelo com a Rua Oscar de Sousa Geribelo.

No impacto, uma mulher de 38 anos, grávida de oito meses e passageira de um dos veículos, sofreu ferimentos. Ela foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, por precaução, devido ao estado delicado da gestação.

