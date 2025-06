Colisão no Jardim Botafogo deixa motoboy ferido

Compartilhar no facebook

Crédito: Colaborador

Um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (22) deixou um motoboy ferido no bairro Jardim Botafogo, em São Carlos. A colisão, envolvendo uma motocicleta e um veículo Peugeot, ocorreu no cruzamento da Avenida José Pereira Lopes com a Rua João Coza.

As circunstâncias do acidente não foram informadas. Após o impacto, a moto acabou atingindo o portão de um imóvel localizado na esquina. O motoboy foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

