Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Veículos envolvidos no acidente: somente danos materiais - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito no centro de São Carlos envolveu três veículos na manhã desta segunda-feira, 24, no centro de São Carlos. Não houve feridos e os carros envolvidos sofreram danos materiais.

Segundo apurado, por motivos a serem esclarecidos, um Corsa transitava pela rua Bento Carlos e no cruzamento com a rua Episcopal colidiu em uma Spin que, por consequência se chocou contra uma Captur. No cruzamento há semáforos e a responsabilidade pelo acidente será apurado.

Leia Também