Colisão no centro deixa motociclista ferido

Motociclista recebe atendimento médico: socorrido à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista ferido nesta quinta-feira, 10, no centro de São Carlos.

Os envolvidos transitavam pela Avenida São Carlos (sentido único de direção) quando a motorista de um veículo, ao tentar mudar de faixa, acabou acertando um motociclista de 20 anos. Os motivos serão apurados.

Com a colisão lateral, a vítima foi ao solo e com trauma no braço, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

