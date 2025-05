Colisão no centro causa danos em dois veículos

Caminhonete ficou parada no meio do cruzamento - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito sem vítimas, foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 29, no centro de São Carlos.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas 9 de Julho com a Avenida Comendador Alfredo Maffei. As causas do acidente são ignoradas. Ninguém se feriu, porém os danos ocorreram nos dois veículos.

