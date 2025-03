ColisÃ£o no Boa Vista deixa garupa ferida

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Garupa é atendida após o acidente no Boa Vista - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão deixou uma garupa de 24 anos ferida nesta sexta-feira, 7, em um cruzamento na Vila Boa Vista. Ela foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa com escoriações pelo corpo e trauma na costela.

Os envolvidos no acidente transitavam pela rua Cel. Domingos Marino Azevedo quando o motorista do veículo ao tentar a conversão com destino a rua Francisco Schiavone, foi atingido em sua lateral pela moto, onde estava um casal.

Os motivos da colisão serão apurados. Os ocupantes da moto foram ao solo. O piloto sofreu escoriações. Já a garupa necessitou de atendimento médico.

Leia Também