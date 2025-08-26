Colisão na Washington Luís deixa uma vítima fatal

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na noite de sábado (23) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 297, em Matão.

De acordo com informações da concessionária Ecovias, a colisão ocorreu por volta das 21h26 e envolveu dois automóveis – um VW T-Cross e um GM Corsa – que seguiam no sentido Sul da via. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o T-Cross atingiu a traseira do Corsa.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave, mas não resistiu e teve o óbito confirmado no hospital. Outras três pessoas também se envolveram na colisão: duas saíram ilesas e uma sofreu ferimentos moderados.

