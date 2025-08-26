(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Matão

Colisão na Washington Luís deixa uma vítima fatal

24 Ago 2025 - 07h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão na Washington Luís deixa uma vítima fatal - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na noite de sábado (23) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 297, em Matão.

De acordo com informações da concessionária Ecovias, a colisão ocorreu por volta das 21h26 e envolveu dois automóveis – um VW T-Cross e um GM Corsa – que seguiam no sentido Sul da via. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o T-Cross atingiu a traseira do Corsa.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave, mas não resistiu e teve o óbito confirmado no hospital. Outras três pessoas também se envolveram na colisão: duas saíram ilesas e uma sofreu ferimentos moderados.

Leia Também

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt
Lesão corporal 11h24 - 26 Ago 2025

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos
Segurança08h40 - 26 Ago 2025

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos

Homem furta perfumes em loja no Centro
Segurança08h34 - 26 Ago 2025

Homem furta perfumes em loja no Centro

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico
Segurança08h27 - 26 Ago 2025

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia
Segurança06h22 - 26 Ago 2025

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia

Últimas Notícias