Colisão na SP-310 em Ibaté deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (9) na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas — uma em estado grave, duas com ferimentos moderados e duas ilesas.

De acordo com informações daArtesp, o acidente ocorreu por volta da 1h10, no km 247 da pista norte. A ocorrência envolveu três veículos: um Volkswagen Gol, um Fiat Argo e um caminhão Ford Cargo 1119.

Segundo a apuração inicial, o Gol trafegava pela faixa da esquerda quando teria dado marcha à ré. O condutor do Argo, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do Gol, que capotou em seguida. Na sequência, o caminhão que seguia pela faixa da direita acabou atingindo o veículo já capotado sobre a pista.

Uma jovem que estava no Gol morreu no local. Outra pessoa que estava no VW foi socorrida em estado grave. Já o ocupante do Argo sofreu ferimentos moderados. Do caminhão não restou feridos.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML de São Carlos pela Funerária Terezinha de Jesus. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também