Colisão na SP-215 em São Carlos deixa motociclista ferido

Vítima é atendida por socorristas: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira, 16, deixou um motociclista de 35 anos ferido. A colisão aconteceu na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira, próximo a fábrica de motores da Volkswagen, em São Carlos.

Os envolvidos no acidente transitavam sentido Ribeirão Bonito/São Carlos quando, por motivos a serem esclarecidos, ocorreu a colisão lateral entre carro e moto.

A vítima, que estava a caminho do trabalho, foi arremessada no acostamento e com possível fratura em um dos joelhos e escoriações pelo corpo, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

