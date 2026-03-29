ColisÃ£o Frontal

ColisÃ£o frontal entre moto e carro deixa duas feridas na Vila Celina

As vÃ­timas foram socorridas para Santa Casa com ferimentos apÃ³s forte impacto entre os veÃ­culos

29 Mar 2026 - 02h54Por FlÃ¡vio Fernandes
CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Uma motociclista de 25 anos e a garupa de 28, ficaram feridas após colidirem com carro na Vila Celina, em São Carlos.

Segundo informações os veículos seguiam pela Rua Bernardino Fernandes Nunes, em veículos opostos quando a motorista do VW/Gol tentou realizar uma conversão para acessar a Rua Indalécio de Campos Pererira. Naquência, ela acabou cruzando com a motocicleta sem perceber sua aproximação. 

Com impacto considerado forte, a moto ficou presa embaixo do carro e as duas ocupantes foram arremessadas. A passageira, ficou ferida e sofreu fratura no fêmur. 

Já a condutora teve fraturas na tíbia e fíbula e as duas, foram socorridas pelo Samu até a Santa Casa. A Polícia Militar, esteve no local e atendeu a ocorrência. 

A área foi preservada para o trabalho da perícia e as causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

