ColisÃ£o frontal entre moto e carro deixa duas feridas na Vila Celina

Uma motociclista de 25 anos e a garupa de 28, ficaram feridas após colidirem com carro na Vila Celina, em São Carlos.
Segundo informações os veículos seguiam pela Rua Bernardino Fernandes Nunes, em veículos opostos quando a motorista do VW/Gol tentou realizar uma conversão para acessar a Rua Indalécio de Campos Pererira. Naquência, ela acabou cruzando com a motocicleta sem perceber sua aproximação.
Com impacto considerado forte, a moto ficou presa embaixo do carro e as duas ocupantes foram arremessadas. A passageira, ficou ferida e sofreu fratura no fêmur.
Já a condutora teve fraturas na tíbia e fíbula e as duas, foram socorridas pelo Samu até a Santa Casa. A Polícia Militar, esteve no local e atendeu a ocorrência.
A área foi preservada para o trabalho da perícia e as causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.