sexta, 12 de dezembro de 2025
Grave Acidente

Colisão frontal entre carros deixa dois feridos na SP-318 em São Carlos

Um dos veículos teria invadido a contramão e provocado o acidente; motorista ficou preso entre as ferragens

12 Dez 2025 - 15h09Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma colisão frontal deixou dois feridos na tarde desta sexta-feira (12), no km 236 da rodovia Engenheiro Thales Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em São Carlos.

Segundo informações uma Hond HR-V de cor vermelha, trafegava no sentido Ribeirão Preto–São Carlos, enquanto um Peugeot 207 seguia no sentido contrário, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente. 

No HR-V estava apenas a condutora, que sofreu ferimentos leves e foi atendida no local pela equipe da concessionária da rodovia. Já o motorista do Peugeot ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima apresentava ferimentos leves e foi socorrido à Santa Casa de São Carlos pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu. A outra motorista, também foi levada para o hospital. 

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas.

