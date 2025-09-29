Colisão frontal entre carro e ônibus deixa mulher ferida em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta segunda-feira (29), uma colisão frontal foi registrada na estrada vicinal Manoel Nunes, que liga os bairros Eduardo Abdenur e Zavaglia.
De acordo com informações, uma mulher de 43 anos, que conduzia um Volkswagen Voyage, retornava do trabalho quando colidiu frontalmente contra um ônibus que transitava pela via. Há suspeita que ela tenha cochilado ao volante.
O motorista do coletivo relatou que trafegava em baixa velocidade devido a uma lombada e que chegou a parar o veículo, mas a condutora não teve reação para evitar o impacto. No momento do acidente, o ônibus não transportava passageiros.
A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa, apresentando um trauma torácico em decorrência da forte batida.
