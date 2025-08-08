(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Região

Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304

08 Ago 2025 - 10h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (8) provocou a interdição total da rodovia SP-304, em Santa Maria da Serra (SP), mobilizando diversas equipes de resgate.

A colisão frontal ocorreu por volta das 6h59 no km 222,3 da via e envolveu dois automóveis — um Chevrolet Spin e um Citröen C3. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O trecho, de pista simples e sentido oeste, ficou bloqueado nos dois sentidos, com desvio realizado pelo retorno do km 221 ou por uma estrada de terra paralela.

Equipes da concessionária Eixo SP atuaram no atendimento, com apoio do SAMU, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e veículos de socorro, como ambulâncias e guinchos. Duas vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde da região, mas o estado de saúde delas não havia sido divulgado até o momento.

A remoção dos veículos e a limpeza da pista estavam em andamento no início da manhã, sem previsão para a liberação total da rodovia.

Leia Também

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo
Segurança10h22 - 08 Ago 2025

Pedreiro sofre queda de 7 metros de andaime no Jardim São Paulo

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano
Segurança10h15 - 08 Ago 2025

Motociclista fica ferido em colisão na Avenida República do Líbano

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos
Deu BO10h06 - 08 Ago 2025

Barrado por porta giratória, cliente diz ter sido obrigado a entrar de meias em banco de São Carlos

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos
Segurança09h10 - 08 Ago 2025

Gestante denuncia agressão e injúrias cometidas pelo companheiro em São Carlos

Motociclista fica ferido após colisão traseira contra ônibus escolar na avenida Tancredo Neves
Segurança08h47 - 08 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão traseira contra ônibus escolar na avenida Tancredo Neves

Últimas Notícias