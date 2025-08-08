Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na SP-304

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (8) provocou a interdição total da rodovia SP-304, em Santa Maria da Serra (SP), mobilizando diversas equipes de resgate.

A colisão frontal ocorreu por volta das 6h59 no km 222,3 da via e envolveu dois automóveis — um Chevrolet Spin e um Citröen C3. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O trecho, de pista simples e sentido oeste, ficou bloqueado nos dois sentidos, com desvio realizado pelo retorno do km 221 ou por uma estrada de terra paralela.

Equipes da concessionária Eixo SP atuaram no atendimento, com apoio do SAMU, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e veículos de socorro, como ambulâncias e guinchos. Duas vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde da região, mas o estado de saúde delas não havia sido divulgado até o momento.

A remoção dos veículos e a limpeza da pista estavam em andamento no início da manhã, sem previsão para a liberação total da rodovia.

Leia Também