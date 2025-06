Colisão frontal deixa dois mortos na SP-318, em São Carlos

Compartilhar no facebook

Veículos envolvidos - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente registrado no final da tarde desta segunda-feira (30) resultou na morte de duas pessoas na rodovia SP-318, nas proximidades do distrito de Água Vermelha, em São Carlos.

De acordo com informações preliminares, uma motocicleta trafegava no sentido Ribeirão Preto quando foi atingida por uma picape Volkswagen Saveiro, que teria invadido a pista contrária. A suspeita é que o motorista da picape sofreu um mal súbito antes do impacto, o que ocasionou a violenta colisão frontal.

O motociclista e o condutor da Saveiro não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Um terceiro ocupante da picape ficou ferido e foi socorrido por equipes de resgate.

A equipe do São Carlos Agora acompanha o caso. Novas informações a qualquer momento.

