Colisão envolvendo três veículos é registrado na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo três veículos aconteceu no início da noite desta terça-feira (20) na rodovia Washington Luíz, Km 230, próximo a Havan.

Segundo informações obtidas no local, havia trânsito no momento do acidente. Um Ágile brecou bruscamente, fazendo com que o Corsa, que vinha logo atrás, colidisse no veículo. Um terceiro veículo, outro Corsa, acabou também colidindo no carro que estava a frente.

Ninguém ficou ferido.

