Colisão entre três carros assusta no Centro; mãe e bebês escapam ilesos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (01), um acidente envolvendo três veículos foi registrado na região central.. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Sete de Setembro e José Bonifácio, após um veículo Hyundai Creta branco desrespeitar a sinalização de pare.

Segundo informações apuradas no local, o Creta seguia pela rua Sete de Setembro quando avançou a sinalização e acabou sendo atingido lateralmente por um GM Corsa, que trafegava pela rua José Bonifácio, em via preferencial. Com o impacto, o Creta perdeu o controle e colidiu contra um terceiro veículo que estava estacionado dentro de um posto de combustíveis. O carro atingido havia acabado de ser lavado e estava parado no local.

No GM Corsa estavam uma mulher de 30 anos e seus filhos gêmeos, de apenas sete meses. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas viaturas básicas para prestar os primeiros atendimentos. Apesar do susto, ninguém se feriu. O acidente resultou apenas em danos materiais.

Leia Também