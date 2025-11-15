(16) 99963-6036
sábado, 15 de novembro de 2025
Segurança

Colisão envolvendo bicicleta elétrica deixa um ferido na Vila Prado

14 Nov 2025 - 23h42Por Da redação
Uma colisão envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro foi registrada na noite desta sexta-feira (14), na Rua Cidade de Milão, no bairro Vila Prado.

Segundo apurado, ambos os veículos trafegavam em sentidos opostos. O condutor do carro seguia para acessar a Avenida Teixeira de Barros, que era a via preferencial naquele trecho. Já a ciclista, uma mulher de 48 anos, acabou avançando um pequeno trecho na contramão ao tentar alcançar a avenida.

O motorista não conseguiu visualizar a ciclista no momento da conversão, ocorrendo a colisão. Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu ferimentos leves.

Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. Equipes de policiamento estiveram no local para o registro da ocorrência.

