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sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Colisão envolvendo BMW é registrada na Avenida São Carlos

10 Abr 2026 - 06h00Por Da redação
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Colisão envolvendo BMW é registrada na Avenida São Carlos -

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na noite desta quinta-feira (9), no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua César Ricomi.

Segundo informações, o BMW seguia pela Avenida São Carlos e realizava o acesso à Rua César Ricomi no momento em que houve a colisão. Já o Fiat Uno trafegava no sentido contrário, centro-bairro. O local possui semáforo, porém não há confirmação sobre qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho.
Apesar do impacto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais nos veículos envolvidos.

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