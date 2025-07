Colisão entre veículos termina em capotamento e dois feridos em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira , 17, uma colisão entre dois veículos foi registrada na Avenida Professor Mário Pinotti, no prolongamento do Jardim das Torres, em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, um veículo Hyundai HB20 branco saía da garagem de uma residência quando foi atingido violentamente na lateral por um VW Gol, que trafegava no sentido bairro–centro pela mesma avenida. Com o impacto, o HB20 foi arremessado sobre a calçada e o Gol acabou capotando.

Os dois motoristas sofreram ferimentos leves. O primeiro atendimento foi realizado por uma equipe da motolância do SAMU. Posteriormente, ambos procuraram atendimento médico por meios próprios na UPA da Vila Prado.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e orientar o trânsito na região.

Leia Também