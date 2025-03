Colisão entre veículos deixa um ferido na Serrinha do Aracy

Carro teve sérios danos após colisão na Serrinha - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo dois veículos resultou em um homem de 60 anos ferido nesta terça-feira, 18, na Avenida Integração (Serrinha do Aracy), em São Carlos.

O motorista de um veículo que puxava uma carretinha transitava sentido centro/bairro disse que em dado momento, ao desviar de uma moto, teria perdido a direção e atingiu a lateral de uma Caravan, que vinha em sentido contrário.

Com o impacto, a Caravan rodou no asfalto e subiu na calçada. O motorista do veículo bateu a cabeça no para-brisa e com um trauma, foi socorrido pelo SAMU à UPA Aracy para atendimento médico.

