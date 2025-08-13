(16) 99963-6036
Segurança

Colisão entre veículos deixa jovem ferido na Vila Prado

13 Ago 2025 - 12h25Por Jéssica C.R.
Colisão entre veículos deixa jovem ferido na Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
No final da manhã desta quarta-feira (13), uma colisão foi registrada naVila Prado, no cruzamento da rua Itália com a rua Dona Ana Prado.
 
Segundo informações, um Fiat Mobi não respeitou a sinalização de “Pare” na rua Dona Ana Prado. No momento, uma caminhonete Ford Ranger seguia pela Rua Itália, que é a via preferencial, e acabou atingindo o Mobi.
 
O impacto arremessou o Fiat Mobi contra uma placa de sinalização e, em seguida, contra a calçada, atingindo a fachada de um comércio. 
 
O condutor do Mobi, um jovem de 20 anos, sofreu trauma facial e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa.

