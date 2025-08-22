Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (22), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na região central de São Carlos, no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Dom Pedro II.

De acordo com testemunhas, os dois veículos colidiram de forma, e um deles chegou a atingir o muro de uma residência próxima ao local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes de trânsito foram acionadas para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Os veículos sofreram danos, mas não houve necessidade de socorro médico.

Moradores da região relataram que acidentes nesse cruzamento não são incomuns e reforçam a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.

Leia Também