(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos

22 Ago 2025 - 14h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (22), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na região central de São Carlos, no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Dom Pedro II.

De acordo com testemunhas, os dois veículos colidiram de forma, e um deles chegou a atingir o muro de uma residência próxima ao local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes de trânsito foram acionadas para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. Os veículos sofreram danos, mas não houve necessidade de socorro médico.

Moradores da região relataram que acidentes nesse cruzamento não são incomuns e reforçam a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.

 

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro
Segurança13h26 - 22 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro

Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II
De novo13h22 - 22 Ago 2025

Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas
Segurança13h12 - 22 Ago 2025

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga
Segurança10h09 - 22 Ago 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel
Segurança09h41 - 22 Ago 2025

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel

Últimas Notícias