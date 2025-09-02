(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Segurança

Colisão entre três veículos é registrada na Francisco Pereira Lopes

02 Set 2025 - 11h22Por Da redação
Colisão entre três veículos é registrada na Francisco Pereira Lopes - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (2), uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na avenida Francisco Pereira Lopes, nas proximidades do Passeio São Carlos.

De acordo com informações, o condutor de um Chevrolet Onix seguia pela faixa da esquerda quando tentou acessar a faixa da direita, em direção ao shopping, momento em que colidiu contra um Nissan Kicks vermelho. Com o impacto, o Onix rodou e atingiu a traseira de um Hyundai i30, que teve o eixo quebrado e acabou rodando na pista, parando na contramão.

O Onix, apontado como causador do acidente, sofreu maiores danos. Já o Nissan Kicks teve avarias na roda e na lateral. O trânsito ficou lento, uma vez que os veículos permaneceram no meio da via.

A equipe do SAMU passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos, mas felizmente não houve vítimas, apenas danos materiais.

