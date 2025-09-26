(16) 99963-6036
Colisão entre quatro veículos deixa homem ferido no Santa Monica

26 Set 2025 - 13h42Por Jessica Carvalho R.
Colisão entre quatro veículos deixa homem ferido no Santa Monica - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta sexta-feira (26), uma colisão envolvendo dois carros e duas motocicletas foi registrada na rua Oscar Jensen, no Parque Santa Mônica.
 
De acordo com informações apuradas, os veículos seguiam pela via, no sentido Santa Casa. Dois carros trafegavam lado a lado quando precisaram frear bruscamente. Nesse momento, dois irmãos, em suas motocicletas, acabaram envolvidos no acidente.
 
Segundo testemunhas, um dos carros teria fechado um dos motociclistas, que colidiu na lateral dos veículos. Logo em seguida, o irmão, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar o choque e acabou batendo contra a moto do familiar.
 
Um dos irmãos, sofreu ferimentos e recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, uma unidade do SAMU o encaminhou para a Santa Casa de São Carlos.

