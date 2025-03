ColisÃ£o entre Ã´nibus e trem Ã© registrada na regiÃ£o do CDHU

Local do acidente - Crédito: Whatsapp SCA

Na manhã desta quarta-feira (12), um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de São Carlos e um trem foi registrado na passagem de nível do CDHU, na Vila Isabel.

De acordo com informações preliminares, o motorista do coletivo trafegava pela rua Inajá quando, por motivos ainda desconhecidos, houve a colisão com a composição ferroviária. O impacto causou danos na parte frontal do ônibus, que ficou parcialmente destruída.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Mais informações a qualquer momento.

Leia Também