ColisÃ£o entre Ã´nibus e trem deixa uma mulher ferida em SÃ£o Carlos

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (12), um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo e um trem foi registrado na rua Inajá, nas proximidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Segundo relato do motorista, ele se preparava para atravessar a via férrea quando verificou a presença de um trem parado em um dos trilhos, porém possibilitando a passagem. No entanto, ao tentar cruzar a passagem, foi surpreendido por outro trem vindo no sentido oposto.

O impacto da colisão atingiu a lateral do veículo, resultando em ferimentos em uma passageira de 44 anos que estava no banco da frente. A vítima sofreu um trauma na cabeça e foi socorrida pela equipe do Samu, sendo encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

O motorista relatou que não percebeu a aproximação do segundo trem devido à presença do primeiro, que estava parado do outro lado. A colisão causou danos significativos à parte frontal do ônibus. O caso será investigado.

