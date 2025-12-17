Mulher fica ferida após colisão entre moto elétrica e carro na avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma moto elétrica e um carro foi registrado na manhã desta quarta-feira (17), pela Avenida São Carlos, na região central da cidade, e deixou uma mulher de 43 anos ferida.

Segundo informações apuradas no local, a condutora da moto elétrica trafegava pela Avenida São Carlos quando o motorista do carro de aplicativo, após desembarcar uma passageira, tentou sair com o veículo e não percebeu a aproximação da motociclista. Com isso, ocorreu a colisão, que arremessou a vítima ao solo.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio da motolância do SAMU. Em seguida, ela foi socorrida pela Unidade de Resgate e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Agentes de trânsito estiveram no local e realizaram a interdição parcial da via para garantir o atendimento à vítima, liberando o tráfego de forma controlada após o socorro. A equipe de policiamento também compareceu para o registro da ocorrência.

Leia Também