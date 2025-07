Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

No início da noite desta quinta-feira (24), uma colisão envolvendo uma moto elétrica e um carro foi registrada na avenida Dr. Padua Salles, no bairro Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, a bicicleta elétrica colidiu contra a lateral do veículo e o condutor acabou caindo ao solo. A vítima, um homem, sofreu escoriações leves pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU até a UPA da Vila Prado.

