Colisão entre moto e ônibus deixa duas pessoas feridas no Distrito Industrial de São Carlos

Movimentação no local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (29), na Avenida Heitor José Reali, no Distrito Industrial.

Segundo informações apuradas no local, o ônibus manobrava para entrar na garagem da empresa quando a motocicleta, que seguia pela via e tentava realizar uma ultrapassagem pela direita, colidiu contra a lateral dianteira do coletivo.

O condutor da moto, um jovem de 20 anos, sofreu fratura no braço e trauma no joelho. Já a passageira, uma mulher de 18 anos, teve fratura na mão e trauma na perna. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhados à Santa Casa.

