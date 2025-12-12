(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Segurança

Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido no Planalto Paraíso

12 Dez 2025 - 18h06Por Da redação
Crédito: Maycon

 

Uma colisão entre moto e carro foi registrada na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos. O acidente ocorreu pela Avenida dos Sanhaços.

Segundo informações, ambos os veículos seguiam pela via em sentidos opostos. O motociclista, de 56 anos, seguia em linha reta quando o condutor do carro tentou realizar uma conversão para a Rua João Batista Toledo. O motorista não percebeu a aproximação da moto e, ao executar a manobra, acabou colidindo frontalmente com o motociclista.

Com a força do impacto, a motocicleta — que era nova e ainda não possuía emplacamento — ficou sobre o capô do carro.

O motociclista sofreu trauma no quadril e na perna, sendo socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.

