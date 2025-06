Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido na XV de Novembro

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

05 Jun 2025 - 09h32 Por Jessica C R

Na manhã desta quarta-feira (5), um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro foi registrado no cruzamento das ruas Major Júlio Sales e XV de Novembro.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do carro teria desrespeitado a sinalização de "pare" na Major Júlio Sales. No momento em que atravessava o cruzamento, o veículo foi atingido na lateral por uma motocicleta que trafegava pela rua XV de Novembro.

Com o impacto, o motociclista, um homem de 32 anos, foi lançado ao solo e sofreu escoriações pelo corpo.. Ele foi inicialmente atendido pela SAMU e encaminhado à Santa Casa pela equipe do Corpo de Bombeiros.

